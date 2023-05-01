Россияне нанесли авиаудар по Гуляйполю, ранены три человека
В понедельник, 1 мая, россияне нанесли авиаудары по Гуляйполю на Запорожье, в результате чего три человека получили ранения
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Отмечается, что враг нанес авиаудары около 11:30. Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны вылетели окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.
Пологовская окружная прокуратура Запорожской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- В понедельник, 1 мая, россияне обстреляли образовательное учреждение Новгород-Северского района Черниговщины. В результате обстрела погиб ребенок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.92Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное