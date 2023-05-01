Россияне нанесли авиаудар по Гуляйполю, ранены три человека

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Отмечается, что враг нанес авиаудары около 11:30. Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. От взрывной волны вылетели окна и выбиты стекла, поврежден автомобиль.

Пологовская окружная прокуратура Запорожской области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).