Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграме .

"Около 11:00 зафиксирован взрыв, предположительно ФАБ-500, в Семеновке. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", - отметили в ведомстве.

Информация о потерях среди местных жителей не поступала. На месте работают правоохранители и ДСНС.