Россияне нанесли авиаудар по Черниговщине: повреждено предприятие
В Черниговской области 28 апреля россияне нанесли авиаудар по Семеновке, в результате чего пострадало предприятие
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграме .
"Около 11:00 зафиксирован взрыв, предположительно ФАБ-500, в Семеновке. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", - отметили в ведомстве.
Информация о потерях среди местных жителей не поступала. На месте работают правоохранители и ДСНС.
- 27 апреля россияне дважды обстреляли приграничье Черниговщины, выпустив восемь минометных снарядов.
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