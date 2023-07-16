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Россияне нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонщины: погибла женщина

16 июля, 2023 воскресенье
21:51
Война с Россией

Вечером, 16 июля, российские военные нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонской области. В результате обстрела села Змиевка погибла 70-летняя женщина

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что 16 июля около 20:00 оккупанты произвели обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной общине. Во время вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница. Данные по поводу остальных травмированных еще уточняются.

По предварительным данным, российские военные нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами.

Обстрел Херсонщины подтвердил глава ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что в результате авиаудара села Змиевка на месте погибла 70-летняя женщина.

"Русская армия убила пожилую женщину. Вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте", - написал он.

  • Также вечером, 16 июля, Россия нанесла ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.
Украина
Россия
Херсонщина
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