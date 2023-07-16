Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Отмечается, что 16 июля около 20:00 оккупанты произвели обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной общине. Во время вражеской атаки несовместимые с жизнью травмы получила местная жительница. Данные по поводу остальных травмированных еще уточняются.

По предварительным данным, российские военные нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами.

Обстрел Херсонщины подтвердил глава ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что в результате авиаудара села Змиевка на месте погибла 70-летняя женщина.

"Русская армия убила пожилую женщину. Вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте", - написал он.