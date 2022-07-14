Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в телеграмме .

"Тревожное утро. Авиаракетные удары по Краматорской промышленной зоне. Есть отсутствие электроснабжения в некоторых частях города", - подчеркнул он.

Александр Гончаренко заметил, что опасность не миновала, и призвал людей находиться в укрытиях.

Утром 13 июля кафиры дважды ударили по Краматорску. Они попали в лесополосу и промзону, но люди не пострадали.

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