Россияне нанесли авиаракетные удары по Краматорску: в городе частично нет электричества
В Донецкой области утром 14 июля оккупанты нанесли авиаракетные удары по промзоне Краматорска и оставили часть города без электричества
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в телеграмме .
"Тревожное утро. Авиаракетные удары по Краматорской промышленной зоне. Есть отсутствие электроснабжения в некоторых частях города", - подчеркнул он.
Александр Гончаренко заметил, что опасность не миновала, и призвал людей находиться в укрытиях.
- Утром 13 июля кафиры дважды ударили по Краматорску. Они попали в лесополосу и промзону, но люди не пострадали.
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