Россияне нанесли артиллерийский удар по Броварам
Во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Бровары, Киевской области
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 22 марта вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел города Бровары. Снаряд попал на территорию одного из заводов и повредил семь автобусов и хозяйственные постройки. По предварительным данным, жертв нет.
Броварской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
- Напомним, 22 марта Генштаб сообщил, что оккупанты стягивают резервы к границе и планируют возобновить наступление в направлении Броваров.
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