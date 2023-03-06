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Россияне нанесли 42 авиационных и 5 ракетных ударов, а также били из РСЗО по населенным пунктам, - Генштаб

6 мартa, 2023 понедельник
20:19
война с Россией

В течение суток противник нанес 42 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по населенным пунктам

Об этом сообщили в строительстве Генштаба в понедельник, 6 марта.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: в течение текущих суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Огурцово Волчанск, Бударки Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское и Шахтерское направления: вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, наряду с линией столкновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Дорожное, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

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Российское командование пытается пополнять подразделения ранеными, которых военно-врачебная комиссия признает годными к службе

Отмечается, что противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению. Добавляется, что недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет.

"В отеле "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВЛК направлена на признание пригодными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса российских оккупационных войск, для дальнейшего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения. ", – говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Сообщается, что Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

  • 6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли безоружного пленного украинского воина за слова "Слава Украине!".
  • Также 6 марта сообщалось, что российские захватчики продолжают вывозить ресурсы с временно оккупированных территорий Украины.
военные силы Украины
потери окуппантов
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