Россияне нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам и 10 обстрелов из РСЗО
В течение суток, 27 ноября, оккупанты нанесли 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусеевка на Днепропетровщине, а также совершили 10 обстрелов из РСЗО
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что возможно усиление войск оккупантов за счет переброски отдельных подразделений с территории Беларуси после обретения ими боевых способностей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружена. На других направлениях ситуация следующая:
- На Сиверском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстративных и провокационных действий. Совершили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.
- На Слобожанском направлении оккупнаты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Козачья Лопань, Стрелечья, Избицкое, Огирцево, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
- На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестова в Харьковской области.
- На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Артиллерийскому поражению подверглись районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
- На Запорожском направлении враг обороняется. Совершил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Червоне, Зализнычное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
- 27 ноября оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины.
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