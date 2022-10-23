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Россияне нанесли 20 ударов по Донбассу, среди раненых есть дети

23 октября, 2022 воскресенье
12:55
война с Россией

Полиция зарегистрировала нарушение законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск, в частности, оккупанты нанесли 20 ударов по Донбассу - среди раненых есть дети

Об этом сообщили в Нацполиции.

Там отметили, что в результате военных преступлений РФ погибли гражданские жители, есть травмированые.

Враг обстрелял города Бахмут, Авдеевка, Лиман, Часов Яр, Украинский, пгт Заречное, села Бердичи, Карловка, Невельское, Торское, Клещиевка.

Рашисты били из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии.

"Разрушены и повреждены 14 гражданских объектов - 10 жилых домов, детский сад, магазин. Оккупанты обстреляли город Украинск Селидовской общины из РСЗО "Ураган". Повреждены 7 многоэтажных домов и дошкольное учреждение. Есть травмированные гражданские жители, среди них - дети 2011 и 2012 года рождения", - говорится в сообщении полиции.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции добавили, что с их помощью эвакуированы еще 159 человек, с начала обязательной эвакуации более 25 700 человек, в том числе 4036 – дети, 1525 – люди с инвалидностью.

  • Напомним, российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня.

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