Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

По имеющейся информации, Российская Федерация продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей.

Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Домашнее, Красная Заря и Чугуновка

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огурцово, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Домашнее, Красная Заря и Чугуновка на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка

– по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное на Новопавловском и Запорожском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодативка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка.

Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.

Украинская авиация в течение 23 октября нанесла 11 ударов по местам сосредоточения противника, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, четыре состава боеприпасов и зенитный ракетный комплекс.

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