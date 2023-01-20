Россияне нанесли 2 ракетных и 12 авиаударов и запретили выезжать из Мелитополя без пропусков с 1 марта

Об этом сообщили в facebook.

Стало известно, что противник ужесточает режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области.

"В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что идет мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для восполнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и путем сотрудников так называемого МЧС.

Оккупанты нанесли 12 авиаударов, обстреляли ракетами Краматорск и 29 раз били из РСЗО

"В течение суток противник нанес 2 ракетных (по гражданской инфраструктуре города Краматорск) и 12 авиационных ударов. Также, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по Никополю", - говорится в сообщении.

В то же время Республика Беларусь продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии.

"Помимо совместных учений воздушно-космических сил российской федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений", – говорится в сообщении..

Купянское направление: обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

Лиманское направление: враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

Бахмутское направление: огневому поражению подверглись Верхнекаменное, Спирное, Белогоровка, Раздоливка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Пивничное, Зализное и Майорск Донецкой области.

Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.

Новопавловское направление: противник совершил обстрелы из танков и артиллерии районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское направление: от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времивка и Новополь на Донетчине и Ольгивское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни на Запорожье.

Херсонское направление: оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновка и Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

ВСУ поразили вражеские ЗРК, пункт управления, склад боеприпасов и места скопления оккупантов

Сообщается, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также добавляется, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.

20 января стало известно, что за неделю морские пехотинцы уничтожили 242 россиянин, 6 танков, 4 беспилотника и 2 склада с боеприпасами.

20 января сообщалось, что украинцев, которых российские оккупанты вывезли на территории России, паспортизируют по новому месту жительства.

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