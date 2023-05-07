Россияне нанесли 18 ударов по Донбасу: более 30 домов повреждены, есть раненые
За день, 7 мая, оккупанты нанесли 18 ударов по 11 населенным пунктам Донбасса. Повреждено более 30 домов, есть раненые
Об этом пишет Национальная полиция Украины .
Россияне обстреляли города Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Красногоровка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк и Северное, а также села Времивка, Максимовка, Новоселовка Первая. Отмечается, что враг избивал ракетами С-300, а также вел обстрелы из "градов" и артиллерии.
Всего было уничтожено и повреждено 46 гражданских объектов, из них 36 жилых домов, дом престарелых, хозяйственные постройки, железнодорожную инфраструктуру.
Нацполиция сообщает, что Дружковку оккупанты обстреляли двумя ракетами С-300. Разрушения потерпели не менее 11 частных домов и социальная инфраструктура, обошлось без пострадавших.
В результате вражеских обстрелов ранены в Авдеевке, Красногоровке, Нью-Йорке, Северном, Максимовке.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, за сутки были эвакуированы еще 229 человек. Всего с начала обязательной эвакуации эвакуировано 68048 человек, среди них 8077 – дети, 3049 – люди с инвалидностью.
- В течение суток 6 мая авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники, а также по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
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