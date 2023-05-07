Об этом пишет Национальная полиция Украины .

Россияне обстреляли города Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Красногоровка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк и Северное, а также села Времивка, Максимовка, Новоселовка Первая. Отмечается, что враг избивал ракетами С-300, а также вел обстрелы из "градов" и артиллерии.

Всего было уничтожено и повреждено 46 гражданских объектов, из них 36 жилых домов, дом престарелых, хозяйственные постройки, железнодорожную инфраструктуру.

Нацполиция сообщает, что Дружковку оккупанты обстреляли двумя ракетами С-300. Разрушения потерпели не менее 11 частных домов и социальная инфраструктура, обошлось без пострадавших.

В результате вражеских обстрелов ранены в Авдеевке, Красногоровке, Нью-Йорке, Северном, Максимовке.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, за сутки были эвакуированы еще 229 человек. Всего с начала обязательной эвакуации эвакуировано 68048 человек, среди них 8077 – дети, 3049 – люди с инвалидностью.