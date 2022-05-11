Россияне нанесли 18 ракетных ударов по Камышевахе на Запорожье: погиб человек, еще трое ранены

Об этом информирует Общественное со ссылкой на главу Камышевахской громады Юрия Карапетяна.

Известно, что около 60 домов повреждены. Один человек погиб, еще трое ранены.

Также местный житель сообщил ведомству о дневных обстрелах.

"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома – без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые бломки ракеты. Мужчина мне показывал осколок весом, где-то, с килограмм", – рассказал житель Камышевахи.

Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов на Запорожье, в результате чего есть погибшие и травмированные.

На Запорожье ПВО сбила вражескую ракету, она взорвалась над инфраструктурным объектом.

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