Россияне нанесли 18 ракетных ударов по Камышевахе на Запорожье: погиб человек, еще трое ранены
Сегодня, 11 мая, армия России нанесла 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха в Запорожской области
Об этом информирует Общественное со ссылкой на главу Камышевахской громады Юрия Карапетяна.
Известно, что около 60 домов повреждены. Один человек погиб, еще трое ранены.
Также местный житель сообщил ведомству о дневных обстрелах.
"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома – без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые бломки ракеты. Мужчина мне показывал осколок весом, где-то, с килограмм", – рассказал житель Камышевахи.
- Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов на Запорожье, в результате чего есть погибшие и травмированные.
- На Запорожье ПВО сбила вражескую ракету, она взорвалась над инфраструктурным объектом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное