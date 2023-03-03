Россияне нанесли 121 удар по Сумщине за день. Есть разрушения и жертвы

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне обстреляли 6 территориальных громад: Шалыгинскую, Краснопольскую, Белопольскую, Эсманскую, Глуховскую и Юнаковскую. Был зафиксирован 121 прилет.

Для обстрелов российские террористы использовали минометы, артиллерию, РСЗО, БПЛА, танк и ПТУР (противотанковые управляемые ракеты).

В Шалыгинской громаде погиб житель села Стариково. В 09:25 россияне обстреливали громаду из минометов. В населенном пункте повреждена линия электропередач. В 15:50 произошел обстрел из миномета по с. Ходыно – 15 прилетов. Повреждены 3 жилых дома.

В Эсманской громаде террористы разрушили частный жилой дом в результате обстрела из ствольной артиллерии села Кучеровка. Также по территории громады враг стрелял из РСЗО – 20 прилетов и миномета – еще 20 прилетов.

На Краснопольскую громаду вражеский БПЛА сбросил 4 боеприпаса (типа ВОГ). Также зафиксирован вражеский обстрел из ПТУР и ПТРК.

"Белопольская громада: с территории РФ был танковый обстрел - 1 прилет. Также зафиксированы минометные обстрелы - 12 прилетов, 16 прилетов из ствольной артиллерии, 8 прилетов из САУ", - пишут в ОВА.

По Юнаковской громаде зафиксирован обстрел из САУ. Известно о 9 прилетах, а также 5 прилетах в результате минометных ударов.

Глуховская громада: в 16:15 россияне били из минометов – 5 прилетов.