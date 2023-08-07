Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Российское правительство опубликовало постановление о субсидировании закупок и поставке специализированной техники. Согласно документу, Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Фактически кафиры хотят превратить временно оккупированные украинские территории в для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, речь идет о коррупционной схеме хищения средств.

"Заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование, угнанное с украинских коммунальных предприятий на ВОТ", - добавили в ЦНС.