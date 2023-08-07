Россияне намерены использовать ВОТ Украины как мусорные полигоны: подробности
Россияне решили оборудовать мусорные свалки на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области и вывозить туда мусор из РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Российское правительство опубликовало постановление о субсидировании закупок и поставке специализированной техники. Согласно документу, Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Фактически кафиры хотят превратить временно оккупированные украинские территории в для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ", - говорится в сообщении.
По данным Сопротивления, речь идет о коррупционной схеме хищения средств.
"Заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование, угнанное с украинских коммунальных предприятий на ВОТ", - добавили в ЦНС.
- В декабре прошлого года стало известно, что оккупационные власти Донбасса передали всю коммунальную технику на нужду российской армии.
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