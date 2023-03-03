Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг размещает склады боеприпасов в гражданских объектах и таким образом превращает их в военные цели. Склады размещаются в школах как на юге, так и на востоке. При этом россияне знают, что местные сообщают об их расположении ВСУ и поэтому намеренно обустраивают склады в гражданских постройках в центре населенных пунктов, подставляя местных под риск детонации", - пишут в Центре.

После каждого удара ВСУ по военным объектам оккупанты усиливают репрессии против гражданских. Так они надеются снизить утечку данных.

Однако украинское подполье продолжает работ. На этой неделе ВСУ нанесли ряд удачных ударов благодаря работе партизан.

3 марта стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе враг начинает постепенно отодвигать свои базы и ищет места, куда можно перебазировать боеприпасы и склады.

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