Россияне наладили "командировку" специалистов РФ на временно оккупированные территории из-за кадрового голода, - Центр нацсопротивления
Местные жители временно оккупированных территорий отказываются сотрудничать с врагом: россияне организовали "командировку" рабочих РФ на эти земли
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Местные жители временно оккупированных территорий отказываются сотрудничать с врагом: россияне наладили систему "командировок" в эти регионы рабочих из РФ.
"Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работников среднего звена. Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников" с РФ", - отметили в ЦНС.
- Напомним, ранее ЦНС сообщал , что российский враг продолжает пытаться выполнять план принудительной паспортизации жителей временно оккупированных регионов Украины.
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