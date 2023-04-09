Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Местные жители временно оккупированных территорий отказываются сотрудничать с врагом: россияне наладили систему "командировок" в эти регионы рабочих из РФ.

"Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работников среднего звена. Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс "командировок" на ВОТ работников" с РФ", - отметили в ЦНС.