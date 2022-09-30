Россияне накрыли огнем Никопольщину: повреждены дома, промышленные объекты и линия электропередачи
В Днепропетровской области в ночь на 30 сентября россияне обстреляли Никопольщину, повредили более 10 домов, водовод и линию электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
По его словам, оккупанты трижды за ночь ударили по Никопольскому району "градами" и тяжелой артиллерией.
В Красногригорьевском обществе пострадали промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередачи. В Никополе снаряды попали в частные дома.
Люди в результате российских обстрелов не пострадали.
- В ночь на 29 сентября россияне "градами" и артиллерией избивали по Никополю, повредили 10 домов, автомобили и хозяйственные постройки.
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