Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

По его словам, оккупанты трижды за ночь ударили по Никопольскому району "градами" и тяжелой артиллерией.

В Красногригорьевском обществе пострадали промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередачи. В Никополе снаряды попали в частные дома.

Люди в результате российских обстрелов не пострадали.

В ночь на 29 сентября россияне "градами" и артиллерией избивали по Никополю, повредили 10 домов, автомобили и хозяйственные постройки.

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