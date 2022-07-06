Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

Под вражеским огнем оказались города и села Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы продолжались в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Нечаянской общинах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования близки. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - подчеркнула Анна Замазеева.

Пострадавших госпитализировали и оказывают им необходимую помощь. Детей среди раненых нет.

"По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 289 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 102 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

6 июля россияне убили человека в Николаевской области.

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