Россияне накрыли огнем Николаевщину: есть погибшие и раненые
Оккупанты 5 июля обстреляли Николаевщину, в результате чего погибли гражданские, еще 8 человек получили ранения
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
Под вражеским огнем оказались города и села Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы продолжались в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Нечаянской общинах.
"К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования близки. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - подчеркнула Анна Замазеева.
Пострадавших госпитализировали и оказывают им необходимую помощь. Детей среди раненых нет.
"По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 289 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 102 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
- 6 июля россияне убили человека в Николаевской области.
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