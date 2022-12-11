Россияне наказывают публичными побоями жителей Луганщины, отказывающихся от мобилизации
Оккупанты на Луганщине публично избивают мужчин, которые пытаются избежать мобилизации - их силой доставляют в военкоматы
Об этом говорится в телеграмм-канале Луганской ОВА.
Пресс-служба отмечает: в Сорокино, Луганская область, местные жители неоднократно видели публичное избиение мужчин, которые отказываются быть мобилизованными. Войска РФ привозят их в военные комиссариаты насильственно.
В поселке городского типа Милово, по данным ОВА, повестки получают все мужчины, несмотря на возраст, состояние здоровья и количество детей в семьях.
Также администрация информирует, что оккупанты рассылают абонентам мобильной сети "Лугаком" SMS-сообщения с предупреждениями об уголовной ответственности, если мобилизованные покинут места несения службы и пункты постоянной дислокации воинских частей. Такие действия объясняются попыткой снизить случаи дезертирства в подразделениях войск РФ.
- Напомним, утром 11 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал , что на территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию, а также проверяют педагогов на наличие украинских книг.
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