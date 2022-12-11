Об этом говорится в телеграмм-канале Луганской ОВА.

Пресс-служба отмечает: в Сорокино, Луганская область, местные жители неоднократно видели публичное избиение мужчин, которые отказываются быть мобилизованными. Войска РФ привозят их в военные комиссариаты насильственно.

В поселке городского типа Милово, по данным ОВА, повестки получают все мужчины, несмотря на возраст, состояние здоровья и количество детей в семьях.

Также администрация информирует, что оккупанты рассылают абонентам мобильной сети "Лугаком" SMS-сообщения с предупреждениями об уголовной ответственности, если мобилизованные покинут места несения службы и пункты постоянной дислокации воинских частей. Такие действия объясняются попыткой снизить случаи дезертирства в подразделениях войск РФ.