Россияне накапливают технику под Рубежным, - Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться транспортом, организованным властями области

Об этом сообщила Луганская ОВА .



"Россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают", - рассказал Сергей Гайдай.



На 13 апреля не открыли ни одного гумкоридора, ведь в Луганской области кафиры ведут обстрелы по всем направлениям. Однако жителей Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка при первой возможности эвакуируют в безопасные области Украины. Каждый день вывозят людей и из Кременной. Утром 13 апреля из города уехало 30 человек.



По словам вице-министерши - министерши по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, россияне не только нарушают "тишину", но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах.



"Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов. Много рубеж из центральных районов города уехать просто не успели, и теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы, поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно - эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострения - во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны", - подчеркнул Сергей Гайдай.



Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, в Украине 13 апреля не будут открывать резинокордоры из-за действий оккупантов.



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