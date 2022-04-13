Россияне накапливают технику под Рубежным, - Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться транспортом, организованным властями области
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал гражданских жителей эвакуироваться, поскольку оккупанты не соблюдают режим "тишины"
Об этом сообщила Луганская ОВА .
"Россияне накапливают технику под Рубежным, "режима тишины" они не соблюдают", - рассказал Сергей Гайдай.
На 13 апреля не открыли ни одного гумкоридора, ведь в Луганской области кафиры ведут обстрелы по всем направлениям. Однако жителей Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка при первой возможности эвакуируют в безопасные области Украины. Каждый день вывозят людей и из Кременной. Утром 13 апреля из города уехало 30 человек.
По словам вице-министерши - министерши по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, россияне не только нарушают "тишину", но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах.
"Эвакируйтесь, пока мы можем вас забрать! Россияне накапливают технику под Рубежным и в других местах. С каждым днем напряжение растет – напряжение ценой в тысячи жизней мирного населения. Времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов. Много рубеж из центральных районов города уехать просто не успели, и теперь они терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных и соседей посреди жилого квартала, вынуждены принудительно ехать в Россию, в ее северные регионы, поэтому, обезопасьте себя, пока это возможно - эвакуируйтесь на запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострения - во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Места сборов:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Первомайская, 42;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Напомним, в Украине 13 апреля не будут открывать резинокордоры из-за действий оккупантов.
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