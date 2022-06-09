Россияне накапливают силы под Изюмом, чтобы попытаться окружить войска ВСУ в Северодонецке, - командир спецподразделения "Азова"
Командир спецподразделения "Азова" "Кракен" Константин Немичев рассказал, что россияне накапливают резервы возле Изюма, чтобы попытаться окружить войска ВСУ в Северодонецке
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне начали увеличивать резервы и перебрасывать войска к югу от Харькова. Они начинают дальше продвигаться в направлении Волчанск - Купянск - Изюм на Донбасс. То есть захватчики пытаются окружить наши войска в Северодонецке", - рассказал Немичев.
Немичев также добавил, что оккупанты начали перебрасывать устаревшую технику на терриорию временно оккупированной Луганщины.
"Они усиливаются и перебрасывают военную технику на Луганщину. Однако это уже не та техника, которая была в начале полномасштабного вторжения в Украину. Это устаревшие образцы техники. Однако это тоже заставляет нас укреплять свои позиции, чтобы их удержать в случае их наступления", – добавил Немичев.
- 9 июня Минобороны Великобритании сообщило, что за последние 48 часов россияне активизировались для продвижения к югу от Изюма на Харьковщине, чтобы давить на Северодонецк .
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