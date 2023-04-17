Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Россияне сейчас накапливают ресурсы. Это и ресурсы на территории Белгородской области, речь идет об артиллерийских подразделениях, в частности ствольной и реактивной артиллерии. Также накапливают боеприпасы в огромных и невероятных количествах, понятно, чтобы в дальнейшем где-то их использовать на территории Украины. Противник накапливает бронетехнику в своих арсеналах и базах хранения. То есть россияне накапливают ресурсы, чтобы в определенное время, а скорее ближе к концу апреля или в начале мая, устроить какую-то не очень хорошую историю, связанную с новой атакой", - сказал полковник ВСУ.

Владислав Селезнев отметил, что такая атака может быть на территории Харьковской области, возможно, противник попытается усилить давление на Купянск и Лиманское направление, но это нам точно не известно.

"В то же самое время мы знаем, что немало вражеских войск накоплено на юге Запорожской области, в частности в районе Мелитополя. Кроме того, россияне создали большое количество инженерных фортификационных сооружений, чтобы держать оборону. Тогда вопрос: зачем им такое количество войск? Не попытаются ли оккупанты атаковать наши позиции в направлении Запорожья и дальше выше по реке Днепр в сторону города Днепр? Поэтому риски есть. На фоне подготовки украинского войска к контрнаступлению, мы должны быть наготове в ожидании определенных дерзких атак путинского войска на других участках фронта. На четырех ключевых участках фронта, где происходят ожесточенные бои, российская армия использует в основном мобиков , определенное количество десантных подразделений и представителей частных военных компаний – как Вагнера, так и еще одну недавно созданную", - рассказал Селезнев.