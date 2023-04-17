Россияне накапливают ресурсы и могут до мая совершить новую атаку, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, считает, что на фоне подготовки к украинскому контрнаступлению мы должны быть готовы к дерзким атакам путинского войска на некоторых участках фронта
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Россияне сейчас накапливают ресурсы. Это и ресурсы на территории Белгородской области, речь идет об артиллерийских подразделениях, в частности ствольной и реактивной артиллерии. Также накапливают боеприпасы в огромных и невероятных количествах, понятно, чтобы в дальнейшем где-то их использовать на территории Украины. Противник накапливает бронетехнику в своих арсеналах и базах хранения. То есть россияне накапливают ресурсы, чтобы в определенное время, а скорее ближе к концу апреля или в начале мая, устроить какую-то не очень хорошую историю, связанную с новой атакой", - сказал полковник ВСУ.
Владислав Селезнев отметил, что такая атака может быть на территории Харьковской области, возможно, противник попытается усилить давление на Купянск и Лиманское направление, но это нам точно не известно.
"В то же самое время мы знаем, что немало вражеских войск накоплено на юге Запорожской области, в частности в районе Мелитополя. Кроме того, россияне создали большое количество инженерных фортификационных сооружений, чтобы держать оборону. Тогда вопрос: зачем им такое количество войск? Не попытаются ли оккупанты атаковать наши позиции в направлении Запорожья и дальше выше по реке Днепр в сторону города Днепр? Поэтому риски есть. На фоне подготовки украинского войска к контрнаступлению, мы должны быть наготове в ожидании определенных дерзких атак путинского войска на других участках фронта. На четырех ключевых участках фронта, где происходят ожесточенные бои, российская армия использует в основном мобиков , определенное количество десантных подразделений и представителей частных военных компаний – как Вагнера, так и еще одну недавно созданную", - рассказал Селезнев.
- 17 апреля враг нанес удар по Запорожской области : повреждены дома и автомобили, пострадал мужчина
- Также спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты перебрасывают на Марьинское направление новые подразделения , сформированные из ранее судимых
- В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населенных пунктов
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное