Россияне наглеют и это будет продолжаться до решительного ответа, - эксперт Defense Express Рябых о перехвате самолета из Польши
Ситуация, когда российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время полета над Черным морем – это проверка НАТО со стороны РФ
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
Он прокомментировал инцидент, когда российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет во время полета над Черным морем.
"Это свидетельством того, что россияне наглеют и проверят реакцию НАТО. Военным Альянса нужно быть более решительными и действенными, потому что предел наглости россиян лежит там, где их встретит сила", - сказал Рябых.
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Эксперт добавил, что сворачивание миссии Frontex (Европейское агентство по охране внешних границ стран-членов Европейского Союза) по патрулированию – это вынужденный шаг по состоянию на данный момент.
"За ним должен быть другой шаг, который сделал бы невозможным дальнейшие подобные действия россиян в акватории Черного моря. Россияне сейчас идут на обострение ситуации в регионе. Это может продолжаться, пока им не ответят. Таким ответом могло быть поднятие тех двух самолетов о которых упоминали представители Румынии в сообщении. Лучше бы они потом вспоминали о применении истребителей, а не о факте неприменения", - подытожил он.
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