Россияне начали запускать "шахеды" из Азовского моря

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Из Азовского моря запускают сейчас дроны-камикадзе, две крайние атаки были с восточной части Азовского моря и Краснодарского края", - сказал Игнат.

Он отметил, что россияне, вероятно, не применяли в последнее время дроны-камикадзе из-за того, что кончилась пария этих летательных аппаратов.

"Различные варианты - вероятно, первая партия уже закончилась у них, а возможно, это были остатки того, что осталось с прошлого раза", - отметил спикер.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в свою очередь отметила , что дроны иранского производства могут обледенеть в холодных температурных условиях, этим объясняется пауза в их использовании россиянами по территории Украины.

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