Россияне начали в ОРДЛО новую волну принудительной мобилизации, - разведка

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Да, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц . Население возмущено, мужчины скрываются", - пишут разведчики.

Отмечают, что тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

"В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 гг.

Напомним, россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb