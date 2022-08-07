Россияне начали в ОРДЛО новую волну принудительной мобилизации, - разведка
Для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел "отсрочку"
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
"Да, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц . Население возмущено, мужчины скрываются", - пишут разведчики.
Отмечают, что тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.
"В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 гг.
- Напомним, россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях
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