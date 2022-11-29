Россияне начали удалять с онлайн-карт разрушенные ими дома в Мариуполе
Россияне начали удалять с онлайн-карт дома во временно оккупированном Мариуполе, которые сами же и уничтожили
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он отметил, что с одной из карт уже исчез дом на улице Азовстальской, 33. Да, дом уже разрушили в реальности. Также он скрылся с российских Яндекс.Карт. Впрочем, на картах Google он остался.
Также Лубинец отметил, что оккупанты планируют снести около 1000 домов, которые им не удалось уничтожить во время осады. Это делается с целью скрыть последствия бомбардировок украинского города.
"Они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя в ненадобность, которую впоследствии выбросят", - написал Лубинец.
Он отметил, что жильцы более 50 тыс. квартир уже остались без крова перед зимой. От россиян они получают только обещания.
"Вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в городе свидетельствует об одном - Россия не несет собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отнять ее", - отметил Лубинец.
- 26 ноября стало известно, что жители разрушенных домов в Мариуполе живут в палатках на улице, поскольку оккупанты не дают им новое жилье.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное