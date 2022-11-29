Россияне начали удалять с онлайн-карт разрушенные ими дома в Мариуполе

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что с одной из карт уже исчез дом на улице Азовстальской, 33. Да, дом уже разрушили в реальности. Также он скрылся с российских Яндекс.Карт. Впрочем, на картах Google он остался.

Также Лубинец отметил, что оккупанты планируют снести около 1000 домов, которые им не удалось уничтожить во время осады. Это делается с целью скрыть последствия бомбардировок украинского города.

"Они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя в ненадобность, которую впоследствии выбросят", - написал Лубинец.

Он отметил, что жильцы более 50 тыс. квартир уже остались без крова перед зимой. От россиян они получают только обещания.

"Вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в городе свидетельствует об одном - Россия не несет собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отнять ее", - отметил Лубинец.

26 ноября стало известно, что жители разрушенных домов в Мариуполе живут в палатках на улице, поскольку оккупанты не дают им новое жилье.