Россияне начали проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, - ЦНС
С четверга, 31 августа, российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
На оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей рашисты до 8 сентября будут проводить так называемое досрочное голосование. То есть, "выборы" по месту жительства.
На оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей "досрочное голосование" начнется 2 сентября.
"С 8 по 10 сентября "выборы" уже будут на участках. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к волеизъявлению. Уже 8 сентября россияне планируют завезти массовку из псевдостуденческих друзей, а также из гастролеров из РФ для фиксации явки на нескольких избранных участках", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, "члены избирательной комиссии" в присутствии российских солдат обходят жилье украинцев, чтобы выявить желающих "голосовать".
- 29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
- Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.
- Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
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