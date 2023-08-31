Россияне начали проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей рашисты до 8 сентября будут проводить так называемое досрочное голосование. То есть, "выборы" по месту жительства.

На оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей "досрочное голосование" начнется 2 сентября.

"С 8 по 10 сентября "выборы" уже будут на участках. Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть явку и отсутствие интереса местных к волеизъявлению. Уже 8 сентября россияне планируют завезти массовку из псевдостуденческих друзей, а также из гастролеров из РФ для фиксации явки на нескольких избранных участках", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, "члены избирательной комиссии" в присутствии российских солдат обходят жилье украинцев, чтобы выявить желающих "голосовать".