Россияне начали признавать дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР", - СБУ о новых доказательствах присутствия РФ в ОРДО

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"Сейчас в так называемой ДНР завершается " реформирование " сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ. Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в " ДНР ". А " Министерство образования ДНР " возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после того, как Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями так называемой ДНР, представители группировки пытаются внести эти дипломы в общий реестр России.

"В 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений " ДНР ", аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс. Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и заведениям , расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины ", - заявили в спецслужбе.

СБУ отмечает, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко "многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке".

"СБУ владеет доказательствами, что даже действующий " министр образования ДНР " Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где " работал в сфере образования ". С 2015 года переехал в " ДНР ", где стал " заместителем министра ", а с 2019 года - " министром образования ДНР ", - говорится в сообщении.



Как сообщается, сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство самопровозглашенной республики "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ТОТ Донецкой области. Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомления о подозрении.







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