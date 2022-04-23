Россияне начали принудительную мобилизацию на захваченной части юга Украины, - разведка
Оккупанты начали принудительную мобилизацию в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.
"Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам грозят расстрелом", – говорится в сообщении.
В ГУР сообщили, что РФ начала мобилизационные мероприятия по молодежи из числа местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей
"С целью обеспечения мобилизационных мер практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ.
В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что именно они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях", - заявили в разведке.
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