Россияне начали принудительную мобилизацию на захваченной части юга Украины, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.



"Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам грозят расстрелом", – говорится в сообщении.



В ГУР сообщили, что РФ начала мобилизационные мероприятия по молодежи из числа местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей



"С целью обеспечения мобилизационных мер практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ.

В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что именно они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях", - заявили в разведке.

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