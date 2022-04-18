Россияне начали попытки наступления на Востоке, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарфона.
Данилов сообщил, что оккупанты активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей и пытаются прорвать оборону ВСУ.
"Наши войска держатся. Только в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - сказал секретарь СНБО.
- На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.
- В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное