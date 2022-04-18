Россияне начали попытки наступления на Востоке, - Данилов

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарфона.

Данилов сообщил, что оккупанты активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей и пытаются прорвать оборону ВСУ.

"Наши войска держатся. Только в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - сказал секретарь СНБО.

На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в восточной операционной зоне боевых действий фиксируют признаки начала наступательной операции войск РФ.