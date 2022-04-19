Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА
В Запорожской области, в частности в направлении Пологов, началось наступление российских войск, но линия фронта пока неизменна
Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона, передает УП .
"В последние дни в восточных районах Запорожской области интенсифицировались бои. Бои стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения - более активными. Действительно, идет обострение, связанное с наступлением на Донецком направлении", - сказал он.
Он добавил, что наступление россиян фиксируют вблизи Пологов в Запорожской области.
Однако Старух отметил, что установившаяся в середине марта линия столкновения не изменилась.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали наступление на Донбассе.
- В городах Рубежное и Попасная Луганской области идут позиционные бои .
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