Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА

Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона, передает УП .

"В последние дни в восточных районах Запорожской области интенсифицировались бои. Бои стали более жесткими, обстрелы стали более интенсивными, боевые столкновения - более активными. Действительно, идет обострение, связанное с наступлением на Донецком направлении", - сказал он.



Он добавил, что наступление россиян фиксируют вблизи Пологов в Запорожской области.

Однако Старух отметил, что установившаяся в середине марта линия столкновения не изменилась.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что российская армия предприняла попытку наступления на Востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские войска начали наступление на Донбассе.

В городах Рубежное и Попасная Луганской области идут позиционные бои .