Россияне начали наступление на Востоке Украины еще полторы недели назад, - Кабакаев
Общественный активист и военнослужащий ВСУ Семен Кабакаев рассказал, что активную фазу наступательных действий на Востоке Украины РФ начала еще полторы недели назад
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.
“Активная фаза наступательной операции РФ на Востоке Украины длится уже полторы недели. Они также пытаются совершить прорыв нашей обороны на южном направлении. Безусловно, попытки атаковать наши позиции будут более жесткими, поскольку они подтянули резервы. Россияне перебросили для наступления на Востоке Украины свои силы из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Россияне будут пытаться с Изюмского направления захватить Славянск и Краматорск”, - объяснил Кабакаев.
Кабакаев подчеркнул, что ВСУ готовы к любому развитию событий. По его словам, военнослужащие уже два месяца знают, как действовать против оккупантов, и готовы к боям на Востоке Украины.
Наши военнослужащие полностью готовы к любым сценариям развития событий на Востоке Украины. Если говорить о нуждах ВСУ, то они просто колоссальны, ведь наш штат военных увеличился в несколько раз. Мы сейчас не обеспечиваем ту структуру, которая была до 24 февраля. Сейчас мы обеспечиваем структуру, которая создалась в считанные дни полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины”, - добавил Кабакаев
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