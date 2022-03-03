Россияне начали минировать Херсон, людей просят сообщать полицию о "растяжках"

Об этом сообщил глава областной военной администрации Геннадий Лагута в Telegram.



"Рашисты начали минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города - вблизи здания ТРК "Скифия", - говорится в сообщении.



Он добавил, что неизвестно, где еще есть такие минирования.



"Просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги. Особенно если проходите местность с большой травой. Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям", - написал Лагута.

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