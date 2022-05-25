Россияне начали использовать военную технику 1950-х гг. ВСУ уничтожают "современную" технику России, - нардеп Разумков
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков считает, что мир переоценил российскую армию, называя ее второй по мощи в мире
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо"
"Весь мир жил в иллюзиях того, что российская армия является второй по мощи в мире. На самом деле произошло иначе. Украина продемонстрировала, что это не армия, а сборище мародеров, которые не умеют воевать. Да, их очень много, но они действуют хаотично и Большую роль в этом играет деморализация внутри армии, а также российское оружие, которое хорошо демонстрировали на парадах, как оказалось, его не так и много. , чтобы отправить хоть какую-то технику на фронт. Однако не нужно говорить, что у РФ все плохо. Их очень много. У них очень большие склады оружия и боеприпасов, которые остались от СССР", - рассказал Разумков.
Разумков добавил, что большим просчетом россиян стало то, что они были уверены в поддержке украинцев военной агрессии против Украины.
"Большой просчет Путина заключается в том, что он был уверен в том, что украинцы будут встречать российские войска с цветами и российскими флагами. Произошло все наоборот. Общество, нормально настроенное к россиянам, консолидировалось против России. Сейчас на территории Украины нет людей, которые нормально относятся к России, все увидели не только на что способен Путин, но и сами россияне, потому что то, что сделала российская армия в Киевской области и делает на других оккупированных территориях, не вкладывается в голову. .Поскольку россияне считали, что война в Украине будет похожа на аннексию Крыма. Когда они без значительного сопротивления смогли оккупировать украинские территории", - добавил Разумков.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что на Востоке Украины у российских войск в 20 раз больше техники, чем у украинских
- С 24 февраля по 24 мая кафиры потеряли около 29 350 военных , 3194 бронемашины, 1302 танка.
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