Россияне начали использовать новый ударный дрон, автономно идентифицирующий цели, – ISW

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны.

Отмечается, что россияне используют новый дрон-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября. Этот беспилотник якобы имеет систему автоматической наводки, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

Изделие-53 пока не используют широко, но военные испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов.

Накануне, 24 октября, ISW сообщал, что российские войска также недавно использовали новые беспилотники "Италмас" (также известные как Изделие-54) во время атаки на Киевскую область.

По данным Института, российское командование считает, что большое количество ударных БПЛА позволит силам РФ преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Хотя полезная погрузка беспилотников "Изделие-53" составляет от 3 до 5 кг, а этого недостаточно для значительного повреждения важнейших военных целей.