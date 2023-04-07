Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг в ожидании контрнаступления. Они настолько боятся, что не прекращают улучшать свои оборонительные рубежи - постоянно идет усовершенствование фортификаций, идет работа по противотанковым средствам - "зубы дракона" и рвы копают. Дошло дело и до Крыма, там также оборудуют рубежи - на перешейке ", – отметил он.

Дмитрашковский добавил, что паника в рядах русской армии достаточно велика и все ждут контрнаступления.

"Враг очень коварен, именно поэтому он постоянно маневрирует. Постоянно происходят какие-то изменения - что-то прибывает, что-то едет на другие направления. Движение идет постоянное. Настроение у врага достаточно подавлено, они все в ожидании контрнаступления. Даже в перехватах солдаты близким сообщают дату контрнаступления, хотя министр обороны Украины говорил, что ее не знает никто", - подытожил офицер.