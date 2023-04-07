Россияне на Запорожском направлении и в Крыму не перестают улучшать оборону в ожидании контрнаступления ВСУ, - полковник Дмитрашковский
В ожидании контрнаступления Сил обороны в российской армии на оккупированном юге подавленное настроение и паника, они в разговорах уже "знают" дату начала наступления
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"Враг в ожидании контрнаступления. Они настолько боятся, что не прекращают улучшать свои оборонительные рубежи - постоянно идет усовершенствование фортификаций, идет работа по противотанковым средствам - "зубы дракона" и рвы копают. Дошло дело и до Крыма, там также оборудуют рубежи - на перешейке ", – отметил он.
Дмитрашковский добавил, что паника в рядах русской армии достаточно велика и все ждут контрнаступления.
"Враг очень коварен, именно поэтому он постоянно маневрирует. Постоянно происходят какие-то изменения - что-то прибывает, что-то едет на другие направления. Движение идет постоянное. Настроение у врага достаточно подавлено, они все в ожидании контрнаступления. Даже в перехватах солдаты близким сообщают дату контрнаступления, хотя министр обороны Украины говорил, что ее не знает никто", - подытожил офицер.
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