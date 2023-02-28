Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Все школы обязали включать гимн РФ перед уроками и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны", - рассказали в ЦНС и отметили, что посещение таких "часов" обязательно.

Таким образом, РФ проводит политику геноцида на временно оккупированных землях, пытаясь уничтожить самоидентификацию детей, подчеркнули в Центре нацсопротивления.

"Также приезжие учителя заставляют детей писать письма поддержки российским солдатам. В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы", – рассказали в Центре.

По его данным, все письма проверяют ввезенные из России учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок.