Россияне на Запорожье заставляют школы включать гимн РФ перед уроками, а детей – писать письма оккупантам
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне заставляют школы включать гимн России перед уроками, а детей – писать письма вражеской армии
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Все школы обязали включать гимн РФ перед уроками и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны", - рассказали в ЦНС и отметили, что посещение таких "часов" обязательно.
Таким образом, РФ проводит политику геноцида на временно оккупированных землях, пытаясь уничтожить самоидентификацию детей, подчеркнули в Центре нацсопротивления.
"Также приезжие учителя заставляют детей писать письма поддержки российским солдатам. В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы", – рассказали в Центре.
По его данным, все письма проверяют ввезенные из России учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок.
- На днях россияне привезли на временно захваченные территории Херсонской области пропагандистов, снимавших вражеские обстрелы , чтобы обвинить в них украинских защитников.
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