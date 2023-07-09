Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, на Луганщине оккупационная администрация грозит последствиями всем, кто разговаривает с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории.

По их словам, это происходит для борьбы с утечкой информации о расположении войск врага.

Отмечается, что после ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага в населенных пунктах Луганской области ужесточена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.

Действия окупантов на Луганщине

27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привилья Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.

28 июня в ОВА отмечали, что на оккупированных территориях Луганской области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы выявлять ежемесячно по 15 шпионов и сторонников Украины.

Власти РФ вынуждают военных командиров на временно оккупированной территории Луганщины комплектовать подразделения узниками колоний, но они отказываются из-за их неудовлетворительной военной военной подготовки.

8 июля сообщалось, что российские оккупанты атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды.

Также в Луганской ОВА рассказали, что военные российской армии на временно оккупированной части Луганской области выслеживают автомобили с украинскими номерами и заставляют владельцев их менять.