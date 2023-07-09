Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Россияне на ВТО запрещают местным общаться с жителями подконтрольной Украине территории

Россияне на ВТО запрещают местным общаться с жителями подконтрольной Украине территории

9 июля, 2023 воскресенье
12:45
Общество

Российские захватчики пытаются информационно изолировать жителей на временно оккупированных территориях и запрещают им общаться с жителями свободной Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, на Луганщине оккупационная администрация грозит последствиями всем, кто разговаривает с лицами, находящимися на подконтрольной Украине территории.

По их словам, это происходит для борьбы с утечкой информации о расположении войск врага.

Отмечается, что после ряда успешных ракетных ударов по скоплению врага в населенных пунктах Луганской области ужесточена проверка телефонов местных жителей под предлогом поиска информаторов.

Действия окупантов на Луганщине

27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привилья Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.

28 июня в ОВА отмечали, что на оккупированных территориях Луганской области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы выявлять ежемесячно по 15 шпионов и сторонников Украины.

Власти РФ вынуждают военных командиров на временно оккупированной территории Луганщины комплектовать подразделения узниками колоний, но они отказываются из-за их неудовлетворительной военной военной подготовки.

8 июля сообщалось, что российские оккупанты атакуют логистические пути в Луганской области, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды.

Также в Луганской ОВА рассказали, что военные российской армии на временно оккупированной части Луганской области выслеживают автомобили с украинскими номерами и заставляют владельцев их менять.

Украина
Россия
Луганщина
Война с Россией
оккупированные территории
Читайте также:
Окупанти, ЗАЕС
8 июля, 2023 суббота
Посланец Путина прибыл на ЗАЭС: в ГУР объяснили цель визита
легіон "Свобода Росії"
8 июля, 2023 суббота
Легион "Свобода России" анонсировал новую операцию на территории РФ
8 июля, 2023 суббота
"Каждая фамилия – это история отваги": Зеленский присвоил звание Героя Украины 49 военным
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.09
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
9 июля
12:48
Элтон Джон
Элтон Джон завершил пятилетний прощальный тур
12:35
Захватчики на ВТО обещают деньги за получение подростками российского паспорта
12:29
Россияне частично возвращаются на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС, но неохотно – Гуменюк
12:27
Финляндия возобновила внутренний паспортный контроль из-за предстоящего визита Байдена
12:03
Разведка Британии рассказала, как российские СМИ реагировали на мятеж Пригожина и умаляли его значение
12:02
Vogue Ukraine Edition представила новую книгу "Современная украинская проза и поэзия"
12:00
OPINION
Перед столом каждого чиновника должен висеть лозунг "В НАТО вступают не армии, а страны"
11:51
Обновлено
Зеленский и Дуда встретились в Луцке: детали
11:42
За 500 дней войны против Украины Россия не достигла никаких целей, - ISW
11:15
На оккупированной Луганской области россияне выслеживают и проверяют автомобили с украинскими номерами
11:02
Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины: 10 погибших, 14 раненых. Ситуация в регионах
10:38
Эксклюзив
"Эрдоган показал свое отношение к Путину": бывший военный прокурор Чумак об освобождении командиров из "Азовстали"
10:34
Минфин США предостерег Китай от оказания России помощи в войне против Украины
10:20
Эксклюзив
На Лиманском направлении оккупанты применяют химическое оружие против украинских подразделений, - офицер Нацгвардии Дорошенко
10:07
ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а россияне попадают в ловушки, - Сырский
10:04
OPINION
Почему Запад до сих пор ищет оправдание российской агрессии
09:55
По городу в Судане нанесли авиаудар: 22 человека погибли
09:10
Эксклюзив
Кремль
Российское "политбюро" дезориентировано, - политолог Морозов
09:00
Эксклюзив
Лех Валенса
Россия в нынешнем состоянии обречена, вопрос только какую цену мы заплатим, - Лех Валенса
08:39
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские носители "калибров"
08:22
В США заявляют о прогрессе в сложных отношениях с Китаем
08:06
OPINION
США и Великобритания: перетягивание одеяла за влияние на Европу
08:04
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 600 солдат, 19 БПЛА и 3 средства ПВО - Генштаб
08:00
Свитолина - Азаренко: где и когда смотреть битву украинки против белоруски в 1/8 финала "Уимблдона"
07:12
Большинство жителей Финляндии считают, что вступление страны в НАТО повысило их чувство безопасности
06:51
За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
01:30
"Жирона" нашла во Франции конкурента для Цыганкова
00:50
В США разбился летевший из Лас-Вегаса корпоративный самолет
00:23
"Это разделенная команда, разделенный клуб": Мбаппе сделал резкое заявление о ПСЖ
2023, суббота
8 июля
23:20
Эксклюзив
Лех Валенса
Я хотел навести порядок с Россией, когда мы развалили Советский Союз, но это было рано, - Лех Валенса
23:02
Обновлено
Мы продолжим борьбу: командиры из "Азовстали" сделали первые заявления по возвращении в Украину
22:51
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией
22:49
Командиры из "Азовстали" вернулись в Украину из Турции. Подробности
22:10
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко забил первый гол по возвращении в "Динамо". Видео
22:02
Эксклюзив
Виталий Портников
Саммит НАТО в Вильнюсе - точно не то событие, которое может привести к приглашению Украины в Альянс, - Портников
21:42
Обновлено
Tbilisi Pride Fest
В Тбилиси сорвали ЛГБТ-прайд. Президент Грузии отреагировала
21:37
Легион "Свобода России" анонсировал новую операцию на территории РФ
21:09
Англия победила Испанию в драматическом финале молодежного Евро-2023
20:56
Обновлено
Великобритания, Канада и Испания не поддерживают использование Украиной кассетных боеприпасов из США
20:53
Эксклюзив
В Представительстве ЕС назвали шаги, которые Украине необходимо предпринять для вступления в Европейский Союз
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV