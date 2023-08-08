Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты шантажируют украинских граждан на временно оккупированных территориях пенсиями. В Донецкой области по состоянию на 6 августа проводится объединение так называемого республиканского банка террористической организации ДНР с банковской системой РФ", - говорит он.

Так, жителям пенсионного возраста на временной оккупированной Донбассе, имеющие ID-карты украинского образца или паспорта граждан Украины, теперь не платят пенсию. Пояснения таких мер от оккупационного пенсионного фонда гражданам не предоставляются.

"Сотрудники так называемых банков оккупантов предлагают жителям заменить украинскую ID-карту на паспорт РФ и после этого обещают платить пенсию", - добавляет представитель Генштаба.

МВД России пополняет свои подразделения террористами из "ДНР"

По словам Ковалева, 4 августа во время совещания главарей так называемого министерства внутренних дел террористической организации "ДНР" обсуждали вопрос о слиянии этого "министерства" с МВД РФ.

"Сто процентов гражданских сотрудников "министерства" переведены в МВД РФ. Также проведена переаттестация более 90% сотрудников, имеющих специальные звания. Военнослужащие и гражданские лица так называемых внутренних войск МВД ДНР переаттестацию не проходят, поскольку ожидают решения об интеграции отдельных частей подразделений в состав Росгвардии", - заявил спикер Генштаба.

Он также добавил, что руководители структурных подразделений получили задачу до 1 сентября немедленно набрать 300 сотрудников с целью комплектования сводных батальонов "МВД" для войны против Украины.