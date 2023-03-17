Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Россияне объявили, что со следующего учебного года на временно оккупированных территориях перестанут преподавать украинский язык в школах, который сейчас дети изучают 3 часа в неделю. Правда, враг как всегда выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление по нежеланию , чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского языка", - отметили в ЦНС.

Так, утверждается, что сейчас захватчики проводят с родителями профилактические беседы, где угрожают родителям, если те "добровольно" не напишут заявления об отказе от преподавания детям украинского.