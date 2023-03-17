Россияне на временно оккупированных территориях заставляют родителей отказываться от обучения детей на украинском
Россияне объявили, что со следующего учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут учить украинский язык в школах
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Россияне объявили, что со следующего учебного года на временно оккупированных территориях перестанут преподавать украинский язык в школах, который сейчас дети изучают 3 часа в неделю. Правда, враг как всегда выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление по нежеланию , чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского языка", - отметили в ЦНС.
Так, утверждается, что сейчас захватчики проводят с родителями профилактические беседы, где угрожают родителям, если те "добровольно" не напишут заявления об отказе от преподавания детям украинского.
- Напомним, в феврале захватчики отчитались о принесении "присяги" первыми группами детей в милитарном движении "Юнармия" на временно оккупированных территориях .
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