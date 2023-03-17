Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне на временно оккупированных территориях заставляют родителей отказываться от обучения детей на украинском

Россияне на временно оккупированных территориях заставляют родителей отказываться от обучения детей на украинском

17 мартa, 2023 пятница
12:15
война с Россией

Россияне объявили, что со следующего учебного года дети на временно оккупированных территориях не будут учить украинский язык в школах

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Россияне объявили, что со следующего учебного года на временно оккупированных территориях перестанут преподавать украинский язык в школах, который сейчас дети изучают 3 часа в неделю. Правда, враг как всегда выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление по нежеланию , чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского языка", - отметили в ЦНС.

Так, утверждается, что сейчас захватчики проводят с родителями профилактические беседы, где угрожают родителям, если те "добровольно" не напишут заявления об отказе от преподавания детям украинского.

Украина
Россия
оккупированные территории
Читайте также:
Вадим Гутцайт
16 мартa, 2023 четверг
"Бах был в Киеве и видел все своими глазами": министр спорта Гутцайт удивлен цинизмом президента МОК
Автор Зоя Казанжи
16 мартa, 2023 четверг
История о фамилии, или Кого считать украинцами
Тайсон Ф'юрі
15 мартa, 2023 среда
Фьюри поставил точку в разговорах по поводу срыва боя с Усиком
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.2
    Покупка 38.2
    Продажа 38.96
  • EUR
    Покупка 40.13
    Продажа 41.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
17 мартa
12:47
Новости компаний
$23 миллиона для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи
12:28
В Швейцарии был принят закон о преследовании за преступления агрессии
12:18
Эксклюзив
Недопустимо отстранить украинских военных от управления государством, - нардеп Синютка
12:10
OPINION
Сергей Руденко
Черти в рясах
12:07
Сергей Шойгу
Шойгу представил к госнаградам летчиков, сбивших американский беспилотник над Черным морем
12:04
OPINION
Незаметный геноцид
12:00
ГУР эвакуировало из Сирии украинских пленных
11:55
Анонс
К годовщине боев за Азовсталь Еспресо покажет фильм Артема Шевченко "Авиапрорыв на Азовсталь"
11:49
В МИД Украины прокомментировали запланированный визит Си Цзиньпина в Москву
11:39
На следующей неделе Украина получит 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС, - Еврокомиссия
11:30
Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29
11:19
В Укрэнерго предупредили о возможных ограничениях потребления в Киеве, Киевской и Житомирской областях
11:16
Константин Жеваго
Решения по делу Константина Жеваго объявят 30 марта
11:09
Украинцы в Дии выбрали новое название для ЮЖД
11:03
Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев
11:00
Главный пиар-форум страны PRNext: звезды в программе и тренды PR для широких масс
10:56
Алексей Данилов
"Очевидные вещи, но об этом никто не говорит": Данилов раскрыл один из глобальных планов Путина
10:50
Эксклюзив
Российский Су-27 достаточно просто сбил американский дрон, сделав турбулентный сопутствующий след, - эксперт по авиации Романенко
10:32
Искала локации Укроборонпрома: в Кировоградской области задержали агентку РФ
10:29
Данилов о вероятности отхода от Бахмута: "Это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать"
10:27
Эксклюзив
Тарас Креминь
С начала 2023 года поступило 455 обращений по поводу нарушения языкового закона в Украине, - Кремень
10:22
Курс валют в Украине 17 марта: цены в обменниках
10:22
Госдеп США согласовал продажу 800 ракет Hellfire для Польши
10:12
Обновлено
За сутки россияне убили двух жителей Донбасса, восемь ранены
10:11
Армия РФ временно исчерпала наступательный потенциал, - разведка Британии
10:08
OPINION
Шевченковская премия не должна покрывать глазурью экспонаты из прошлых эпох
09:48
Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Москву 20–22 марта
09:44
Накануне полномасштабного вторжения самолет "Мрия" должен был отправиться в Германию, но экипажу не разрешили, - Bild
09:32
В США размышляют над целесообразностью запуска дронов над Черным морем, - CNN
09:20
Индия закупит вооружение на $8,5 млрд
09:20
В Кировоградской области произошел пожар: погибли 5 человек, среди них 3 ребенка
09:09
Обновлено
Протесты из-за пенсионной реформы во Франции: произошли столкновения между полицией и активистами, арестовано более 200 человек
08:59
РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море: залп "калибров" может достигать 24 единиц
08:52
Россияне за прошлые сутки обстреливали три района Харьковщины, повреждены дома и хозяйственные сооружения
08:31
В течение суток ВСУ ликвидировали 760 россиян, 13 бронемашин и вертолет
08:27
Враг выпустил 275 снарядов по Херсонщине, один человек ранен
08:16
США направляют в Европу танкеры по рекордному количеству нефти, - Bloomberg
08:09
TikTok
В Великобритании чиновникам запретили пользоваться TikTok
08:05
OPINION
Грузия стала модульным "реинтеграционным" проектом Московии
08:00
Обзор
танк Leopard 2 A7
Сколько и каких танков Leopard получит Украина: разбираемся в версиях и считаем батальоны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV