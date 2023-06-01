Россияне на временно оккупированных территориях привлекают в агентурную сеть перевозчиков и таксистов
Россияне на временно оккупированных территориях Украины расширяют агентурную сеть за счет перевозчиков и таксистов, собирающих данные о настроениях населения
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее данным, россияне на Херсонщине, Донетчине и Луганщине заставляют местных предпринимателей, связанных с предоставлением населению транспортных услуг, в том числе простых перевозчиков и таксистов, безотлагательно отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима.
"В случае уклонения от выполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников", - написала Маляр и отметила, что на прошлой неделе предупреждение о прекращении действия договоров на перевозку получил ряд местных предприятий и отдельных перевозчиков.
В то же время, на рынок перевозок на ТОТ "заходят" российские предприятия.
- Ранее оккупантам Херсонской области приказали портить украинские паспорта на блокпостах.
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