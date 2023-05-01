Россияне на временно оккупированных территориях притворяются гражданскими, чтобы узнать о партизанах, - Центр нацсопротивления
Сотрудники ФСБ на временно оккупированных территориях делают вид гражданских, провоцируют жителей, чтобы разоблачить украинское подполье
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы найти членов украинского подполья", - пишет ведомство.
Сообщается, что россияне под видом обычных жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Да, враг ищет нелояльное население и членов украинского патриотического движения.
Если кто-то соглашается с ними или жалуется на оккупацию, попадает на "крючок". Затем агенты ФСБ заставляют таких людей сотрудничать с ними.
Украинцев призывают быть осторожными и не доверять незнакомцам и не рассказывать свое отношение к оккупационным властям.
- Ранее начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в Крыму.
- А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше, чем Донбасс, то война будет продолжаться.
- Позже глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Эспрессо отметил, что россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде со временного оккупированного Крыма, так и со стороны РФ.
- Всего на полуострове захватчики незаконно содержат 168 крымских политзаключенных и около 20 южан Украины.
- Во временно оккупированном Крыму захватчики продолжают ужесточать меры по обнаружению украинского подполья, в частности, провели рейды в поисках партизан.
- В районах временно оккупированной Запорожской области подполье сообщило о создании псевдоадминистраций планов эвакуации работников и их семей.
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