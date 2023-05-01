Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы найти членов украинского подполья", - пишет ведомство.

Сообщается, что россияне под видом обычных жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Да, враг ищет нелояльное население и членов украинского патриотического движения.

Если кто-то соглашается с ними или жалуется на оккупацию, попадает на "крючок". Затем агенты ФСБ заставляют таких людей сотрудничать с ними.

Украинцев призывают быть осторожными и не доверять незнакомцам и не рассказывать свое отношение к оккупационным властям.