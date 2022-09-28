Об этом сообщила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак в прямом эфире телемарафона единых новостей.

Она отметила, что НСЗУ поддерживает связь со всеми руководителями и медицинскими учреждениями на временно оккупированных территориях. Также она сообщила, что оккупанты, кроме давления на самих медиков, отдают неправомерные указы и грабят медучреждения.

"Мы держим связь со всеми нашими руководителями, со всеми медучреждениями. Это не только угрозы, это давление на родных, на близких, это какие-то неправомерные указы, это ограбление наших медучреждений", - поделилась Гусак.

Так, недавно, по словам главы НСЗУ, состоялась встреча с руководителями медицинских учреждений на уволенной Харьковщине. Гусь рассказала, что из больниц вывозили все, включая столы. Также так называемое министерство здравоохранения ЛНР запрещало отдельным группам врачей оказывать медицинскую помощь.

"Это тяжело слушать спокойно. Даже в обычных фельдшерско-акушерских пунктах вывозилось все к столам включительно. То есть все оборудование, компьютерная техника. У нас были примеры, когда так называемому министерству здравоохранения "ЛНР" не нравилось то, что медицинскую помощь могут оказывать врачи первички ФЛП, и я никогда не думала, что мы дойдем до того, что им будут запрещать (предоставлять медпомощь – ред.), и эти врачи ночью будут идти к своим пациентам, чтобы оказать медпомощь”, – сообщила Гусак.

Кроме того, некоторых работников медучреждений могли месяцами держать в подвалах и требовали доступа к счетам больниц. Оккупанты не давали им оказывать медицинскую помощь и неоднократно нарушали международное право.

Гусь поблагодарила тех врачей, которые остались на временно оккупированных территориях и продолжают оказывать медпомощь.

"Я хочу поблагодарить ты медработников, которые остались со своими пациентами. Потому что на самом деле не выехали люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди. Необходимость в медицинской помощи таким людям есть", - сказала председатель НСЗУ.

Ранее Минздрав сообщил, что за время полномасштабной войны Россия разрушила в Украине 127 медучреждений и повредила еще 826.