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Россияне на временно оккупированной территории не могут найти студентов для своих "университетов": ЦНС

6 апреля, 2023 четверг
14:49
война с Россией

Захватническая администрация не может найти студентов для своих псевдоуниверситетов на временно оккупированной территории Украины

Об этом информирует Центр нацсопротивления .

Российская оккупационная администрация заявила о создании 29 фейковых университетов на временно оккупированных территориях, однако не может найти студентов.

"Университеты" работают на базе восторженных помещений украинских вузов.

"Чтобы набрать студентов, местным обещают поступление без экзаменов и стипендию, также на заочную форму отправляют коллаборантов. Все это делается для имитации "запуска учебного процесса", - объясняют в ЦНС.

Сообщается, что так называемым ректорам фейковых заведений высшего образования дали задачу подготовить свободные общежития для "студентов" из других регионов, которым тоже разрешили "учиться" без сдачи экзаменов.

Молодые обещают трудоустройство на временно оккупированной территории.

"Так враг хочет продолжать политику смены демографического состава в регионе", - добавили в ведомстве.

  • Ранее мы сообщали, что на ТОТ россияне создали фейковые университеты и готовы выплачивать ежемесячно 4 тыс. рублей за обучение в таких заведениях.
  • Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области решисты приказали студентам вузов стать на военный учет, вероятно, враг планирует в дальнейшем их мобилизовать.
  • 21 марта Главное управление разведки сообщило, что в России в марте планируют провести очередную волну мобилизации и создают условия для призыва студентов высших учебных заведений.
  • В России решили увеличить призывной возраст, чтобы после окончания учебы мобилизовать студентов и увеличить численность войск.
образование
Мариуполь
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
воєнні злочини Росії
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