Об этом информирует Центр нацсопротивления .

Российская оккупационная администрация заявила о создании 29 фейковых университетов на временно оккупированных территориях, однако не может найти студентов.

"Университеты" работают на базе восторженных помещений украинских вузов.

"Чтобы набрать студентов, местным обещают поступление без экзаменов и стипендию, также на заочную форму отправляют коллаборантов. Все это делается для имитации "запуска учебного процесса", - объясняют в ЦНС.

Сообщается, что так называемым ректорам фейковых заведений высшего образования дали задачу подготовить свободные общежития для "студентов" из других регионов, которым тоже разрешили "учиться" без сдачи экзаменов.

Молодые обещают трудоустройство на временно оккупированной территории.

"Так враг хочет продолжать политику смены демографического состава в регионе", - добавили в ведомстве.