Россияне на ТОТ устраивают украинцам допросы на полиграфе

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Россияне используют полиграф для выборочных допросов украинцев, пересекающих административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью", - говорится в сообщении.

"Граждан Украины, вызывающих подозрения у окупантов, выводят в отдельное помещение для допроса", - добавили в ЦНС.

Там отметили, что в основном это касается украинцев, не получавших паспорт РФ.