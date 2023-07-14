Россияне на ТОТ устраивают украинцам допросы на полиграфе
Россияне на временно оккупированных территориях устраивают украинцам допросы на полиграфе. Особый интерес для них представляют люди без паспорта страны-агрессора
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Россияне используют полиграф для выборочных допросов украинцев, пересекающих административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью", - говорится в сообщении.
"Граждан Украины, вызывающих подозрения у окупантов, выводят в отдельное помещение для допроса", - добавили в ЦНС.
Там отметили, что в основном это касается украинцев, не получавших паспорт РФ.
- 13 июля правозащитники рассказали о застенках на Херсонщине, где оккупанты содержали женщин. К ним применяли электрошок, удушение и другие виды пыток.
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