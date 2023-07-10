Россияне на ТОТ угрожают уголовной ответственностью бизнесу, который с ними не сотрудничает
Россияне на временно оккупированных территориях Украины угрожают уголовной ответственностью предпринимателям, отказывающимся перерегистрировать бизнес в РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Оккупационная администрация угрожает бизнесу, который по состоянию на 1 июля не перерегистрировал свою деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ.
"Оккупационная администрация требует от такого бизнеса прекратить деятельность и угрожает последствиями, если предприниматели не отреагируют на угрозы", - рассказали в ЦНС.
Там уточнили, что перерегистрация производится только при наличии у владельца паспорта РФ.
"Таким образом, враг также хочет нарастить провальные для себя темпы паспортизации региона", - отметили в ЦНС.
- В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины.
- 27 апреля 2023 года Путин подписал указ , предусматривающий депортацию жителей с оккупированных Россией украинских территорий. В документе указано, что граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут жить на этих территориях до 1 июля 2024 года. После этого они могут быть депортированы.
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