Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Оккупационная администрация угрожает бизнесу, который по состоянию на 1 июля не перерегистрировал свою деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ.

"Оккупационная администрация требует от такого бизнеса прекратить деятельность и угрожает последствиями, если предприниматели не отреагируют на угрозы", - рассказали в ЦНС.

Там уточнили, что перерегистрация производится только при наличии у владельца паспорта РФ.

"Таким образом, враг также хочет нарастить провальные для себя темпы паспортизации региона", - отметили в ЦНС.