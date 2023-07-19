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Россияне на ТОТ не производят выплат роженицам, не имеющим российского паспорта

19 июля, 2023 среда
11:19
Общество

На временно захваченных территориях россияне отказывают роженицам в оформлении выплат, если у них нет паспорта РФ. В некоторых случаях женщин вывозят на роды в регионы на территории России

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По словам ЦНС, несмотря на то, что все новорожденные на временно оккупированных территориях Украины согласно оккупационному законодательству, считаются гражданами России, получить выплаты на них родители не могут.

Таким образом, оккупационная администрация прибегает к еще одному давлению для принудительной паспортизации захваченных регионов.

Кроме того, в Центре нацсопротивления отметили, что в некоторых случаях рожениц вывозят на роды на территорию России. Однако там им также отказывают в дальнейшей финансовой поддержке при отсутствии российского паспорта.

"Враг пренебрегает всеми нормами морали, не понимая, что это не изменит истинного положения вещей, а именно того, что россияне здесь оккупанты и их время проходит. Все же эти паспорта будут гореть в мусорниках после деоккупации родного края", - добавили в ЦНС.

  • В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок предоставления российского гражданства для жителей всех регионов Украины.
  • 15 июня стало известно , что во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области россияне угрожают принудительным выселением жителям, которые в течение недели не оформят паспорта РФ.
  • 28 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины россияне запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь жителям, не получившим паспорт РФ.
  • 16 июля это подтвердила депутат Херсонского горсовета Оксана Погомий. В эфире Еспресо она рассказала , что на временно оккупированной части Херсонщины люди болеют кишечными инфекциями, но не получают лечения из-за отсутствия российских паспортов.
Украина
Россия
Война с Россией
оккупированные территории
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