Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По словам ЦНС, несмотря на то, что все новорожденные на временно оккупированных территориях Украины согласно оккупационному законодательству, считаются гражданами России, получить выплаты на них родители не могут.

Таким образом, оккупационная администрация прибегает к еще одному давлению для принудительной паспортизации захваченных регионов.

Кроме того, в Центре нацсопротивления отметили, что в некоторых случаях рожениц вывозят на роды на территорию России. Однако там им также отказывают в дальнейшей финансовой поддержке при отсутствии российского паспорта.

"Враг пренебрегает всеми нормами морали, не понимая, что это не изменит истинного положения вещей, а именно того, что россияне здесь оккупанты и их время проходит. Все же эти паспорта будут гореть в мусорниках после деоккупации родного края", - добавили в ЦНС.