Россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что требования Украины на переговорах с РФ неизменны – прекращение войны и вывод российских войск
Об этом он написал в Twitter.
"Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что-то говорят, а внимательно слушают наши предложения. Украина не уступит свои позиции. Наши требования - окончание войны и вывода российских войск. Вижу, что есть понимание этого процесса и диалог", - отметил Подоляк.
Он считает, что на определенные результаты стороны могут выйти уже в считанные дни.
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