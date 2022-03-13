Россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами, - Подоляк

Об этом он написал в Twitter.



"Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что-то говорят, а внимательно слушают наши предложения. Украина не уступит свои позиции. Наши требования - окончание войны и вывода российских войск. Вижу, что есть понимание этого процесса и диалог", - отметил Подоляк.



Он считает, что на определенные результаты стороны могут выйти уже в считанные дни.

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