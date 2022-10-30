Россияне на оккупированных территориях запретили переводить часы на зимнее время, - мэр Мелитополя
Оккупанты запрещают жителям оккупированных территорий переводить часы
Об этом на своем телеграм-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Теперь оккупанты хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира, а потому запретили переводить часы на зимнее время" - написал Федоров.
Он также подчеркнул, что люди, оказавшиеся в оккупации, все равно поддерживают Украину, несмотря на запугивания и все нелепые требования рашистов.
- Как мы писали ранее, оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы.
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