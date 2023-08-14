Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Следовательно, враг прибегает к принуждению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспортизация необходима оккупационным администрациям во избежание проблем, ведь в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах.