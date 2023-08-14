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Россияне на оккупированных территориях Украины угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты без наличия паспорта РФ

14 августа, 2023 понедельник
00:33
Война с Россией

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Следовательно, враг прибегает к принуждению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспортизация необходима оккупационным администрациям во избежание проблем, ведь в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах.

  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 24 июля сообщил , что людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории.
Общество
Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
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