Россияне на оккупированных территориях Украины угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты без наличия паспорта РФ
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Следовательно, враг прибегает к принуждению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паспортизация необходима оккупационным администрациям во избежание проблем, ведь в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 24 июля сообщил , что людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории.
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